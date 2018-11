Startdagen Kies foar Hert en Sport

Op woansdei 14 en moandei novimber binne yn De Harkema respektyflik Oentsjerk foar de groepen 5 o/m 8 fan de basisskoallen yn Achtkarspelen de startdagen fan Kies foar Hert en Sport. ‘Sport en bewege is moai en noch sûn ek’ is it motto

Der wurde útdaagjende clinicks organisearre en der is omtinken foar wetterdrinken en sûn iten. Dêrnei geane de bern sels oan ’e slach. Se kinne ek yn de kunde komme mei in sport dy’t se sels útkieze.