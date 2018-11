Skotten solidêr mei Katalanen

De brêgen yn de Skotske stêd Glasgow binne de ôfrûne dagen giel kleure. Tûzenen Skotten hawwe giele lintsjes oan ‘e stekken op ‘e brêgen bûn. De lintsjes hawwe de kleur fan ‘e Katalaanske flagge. Op guon steane teksten lykas ‘Wy stypje Kataloanië’.

De lintsjes binne in reaksje op it beslút fan it Spaanske Iepenbier Ministearje om hege finzenisstraffen te easkjen tsjin de Katalaanske politisy dy’t ferline jier meiwurke hawwe oan it referindum oer ûnôfhinklikens. In mearderheid fan ‘e Katalanen keas doe foar ôfskieding fan Spanje, mar it Spaanske regear griep yn en naam de macht oer.

De pro-Katalaanske Catalan Defence Committee Glasgow hie oproppen ta de lintsje-aksje. In wurdfierder seit: “Wy hoopje dat troch ús aksje mear minsken yn ‘e rekken krije dat de demokratyske rjochten yn Kataloanië ûnder druk steane. Dat jildt ek foar it rjocht op selsbestimming, dêr’t wy yn Skotlân gebrûk fan meitsje koene.”