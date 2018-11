Rafael van der Vaart hâldt op mei fuotbaljen

Rafael van der Vaart hat in streek efter syn karriêre yn ‘e fuotbalderij set. Van der Vaart rekke koartlyn ferwûne by in wedstryd en hat besletten dat it sa wol klear is. De 35-jierrige midfjilder hat 109 foar it Nederlânsk alvetal spile. Oant no ta spile er foar de Deenske klup Esbjerg fB.

Van der Vaart spile as jonkje by Ajax. Yn 2000 kaam er foar it earst foar de Amsterdamske klup út. Dêrnei spile er foar Hamburg SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis, FC Midtjylland en Esbjerg fB. Dat er by twa Deenske klups spile, wie om’t syn oarehelte, Estavana Polman, as hânbalster yn dat lân wurket. Van der Vaart hie earder al oankundige dat dit syn lêste seizoen wurde soe.