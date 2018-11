Pjutte-opfang ‘Dol-fijn’ yn Gerkeskleaster behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Op freed 19 oktober wie it feest op pjutte-opfang Dol-fijn yn Gerkeskleaster. De lokaasje fan organisaasje TIKO Kinderopvang wurket sûnt septimber 2014 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Pedagogysk meiwurksters Anneke Kuipers en Ellen Helder hawwe harren ynset om it twatalich belied foarm te jaan en dêr it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ foar behelle. It wie in tige slagge feest. It feest begûn mei in fleurige lawaai-optocht troch it doarp. Alle bern wiene ferklaaid. De optocht kaam út by de pjutte-opfang, dêr’t it sertifikaat oan de muorre ûntbleate waard. Foar alle oanwêzigen wie der in hapke en in drankje en dêrnei fersoarge Riemkje Hoogland mei har ferteljas oan in foarstelling.

Twatalichheid op Dol-fijn

Fan organisaasje TIKO Kinderopvang dogge ûnderwilens 17 pjutte-opfanglokaasjes mei oan it trajekt om sertifisearre te wurden foar it twatalich wurkjen. Op Dol-fijn sjocht dat der yn de praktyk sa út: Anneke en Ellen prate beide konsekwint Frysk mei elkenien. Frijwillichster Marja praat Nederlânsk. De beide talen krije ek omtinken by it foarlêzen, it sjongen en by rollespultsjes. Troch de beide talen dúdlik faninoar te skieden leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne se letter makliker in tredde en fjirde taal leare.

De saneamde fisitaasjekommisje hat op Dol-fijn ûnder mear sjoen nei it taalbelied, de taalomjouwing en it pedagogysk taalklimaat. Yn it rapport stiet: ‘It tema is “Mmm lekker ite”, en dat is oeral te sjen yn it lokaal. De liedsters ha in supermerk makke yn in hoeke en dêr wurdt drok gebrûk fan makke. De bern boartsje der omraak en ha it drok mei it (fer)keapjen fan alles. Elk hat syn/har eigen rol en it materiaal nûget út ta praten en oerlizzen mei-inoar. De supermerkhoeke is in peareltsje foar it útlokjen fan taal. Yn de húshoeke wurdt it tema ek útspile: de bern keapje wat yn de supermerk en meitsje der lekker iten fan yn de húshoeke.’

By it sertifisearringstrajekt kriget Dol-fijn begelieding fan SFBO, kennissintrum meartaligens jonge bern. By it SFBO binne goed 220 bernedeiferbliuwen en pjuttelokaasjes oansletten en dat oantal groeit troch.