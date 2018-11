Nearne en Earne

Ferhaal fan Sjoerd F. Talsma

Hiel lang ferlyn wie de ierde krekt as no opdield yn ferskate lannen en oer ien fan dy lannen giet dit ferteltsje. Dat wol sizze, eigentlik oer de kening fan dat lân. It lân hjitte Nearne en it wie in keninkryk mei in hiel frjemde kening. Syn namme wie Hawwe en dat kaam moai út, want hy woe altyd alles hawwe, ek al wie it net fan him. Kening Hawwe hie al sa’n protte, en hy wie fan betinken dat alles wat yn it lân Nearne wie, fan him wie. It folk hearde him ek ta, tocht er. De minsken moasten allegearre foar him wurkje en wat de minsken hiene wie ek fan de kening. As de kening in hynder ha woe, dan giene de lakeien en ministers it lân yn en dy hellen it moaiste hynder dat se mar fine koene en joegen dat oan de kening. It folk wie net sa wiis mei kening Hawwe, want it hie neat en de kening hie alles en dat fûnen se fansels net earlik.

Klik om fierder te lêzen op Nearne en Earne