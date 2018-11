Media Art Fryslân presintearret ‘Mechanimal Life’

Op freed 9 novimber set yn de Stedsoaze oan it Stasjonsplein yn Ljouwert de eksposysje Mechanimal Life fan de Ljouwerter keunstner Jorrit van de Waal útein.

Van de Waal sjocht yn aldendeiske objekten libbene wêzens. Mei minimale, faak technologyske yngrepen bewurket er de objekten sa dat it publyk him folgje kin yn syn waarnimming. In ienpersoans kano wurdt bygelyks in ielreager en binne miggen fentilatoaren. Ferrassing, humor en fernuvering binne garandearre. In protte wurken fan Van de Waal binne ynteraktyf; de besiker hat bygelyks ynfloed op de beweging fan in bist.

Besjoch in filmke fan it wurk fan Jorrit van de Waal.

Jorrit van de Waal, berne yn 1977 yn in artistike hûshâlding yn Wynjewâld, is al syn hiele libben fassinearre troch keunst en technology. Hy studearre keunstedukaasje en fotografy en wie jierrenlang as filmoperateur ferbûn oan it Sintrum foar Film yn Fryslân. Tsjintwurdich is er dosint by de oplieding Leisure & Events Management oan de NHL Stenden yn Ljouwert. Yn 2018 sleat Van de Waal de Masterstúdzje MADTech oan it Minverva Frank Mohr Ynstitút súksesfol ôf.

De eksposysje Mechanimal Life is it earste ûnderdiel fan it Media Art Festival/LUNA dat úteinset. It publyk kin fan 9 oant 25 novimber genietsje fan Van der Waals minybistetún. De tagong is fergees. Iepeningstiden binne alle dagen fan 10 oant 17 oere en mei it LUNA-festival ek jûns (22-24 novimber oant 23 oere).

It Media Art Festival iepenet op 15 novimber op de lokaasje Snitsertrekwei 1 en is oant en mei 2 desimber alle dagen fan 10 oant 22 oere iepen. It LUNA Ljouwert Urban Night Adventure is op de jûns fan 22, 23 en 24 novimber op tal fan lokaasjes yn it sintrum fan Ljouwert.