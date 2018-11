Live ôftraap Fryske top 100-stimmerij

It stimmen op de Fryske top 100 wurdt op sneon 24 novimber live ôftrape troch de heechste nije ynkommer fan ôfrûne jier: Wiebe Kaspers en de Greidebern. Yn it sintrum fan Snits iepenje sy sjongend de stimbus. Iris Kroes en Van Geeft’m trede ek op. Elkenien kin fan 13.00 oere ôf op it Schaapmarktplein yn Snits terjochte om yn de spesjale stimhokjes syn top 5 troch te jaan. De iepening is ek live te folgjen op radio en telefyzje yn it programma Sneon yn Fryslân.

Al jierren stjoert Omrop Fryslân op âldjiersdei de Fryske top 100 út, foar in soad Friezen it ideale programma om it jier mei ôf te sluten. Ferline jier kaam der in opfallend heech oantal nije nûmers de Fryske top 100 yn. Wa wurdt dit jier it heechste? En wurdt Gurbe Douwstra mei ‘Cliffs of Moher’ fan it earste plak stjitten?

Foar artysten is de Fryske top 100 ek belangryk. Johannes Rypma fan The Bounty Hunters: “Yn it ferline harken wy altyd nei de Fryske top 100 op âldjiersdei en no steane wy der sels tusken. Dat is wol te gek fansels. Wy krije faak fan publyk te hearren dat we in soad draaid wurde by Omrop Fryslân. Wat faker op ús stimd wurdt, wat faker we draaid wurde. Wat mear minsken ús hearre, wat mear minsken der by ús optredens komme, want wy binne bekend fan ‘e radio. Sa wurket dat.”

Stimhokjes en de jukebox

Fan sneon 24 novimber ôf kin der wer stimd wurde fia Frysketop100.nl en de Omrop-app. Yn de provinsje sille op ferskate lokaasjes ek Fryske top 100stimhokjes opdûke. Alle stimmers meitsje kâns op de Fryske top 100-jukebox. Dy wurdt op 31 desimber weitjûn yn it programma.

Fryske top 100

De Fryske top 100 wurdt op 31 desimber fan 13.00 oant 00.00 oere útstjoerd op radio, telefyzje, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.