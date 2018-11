List fan ûnderweis nei Europa omkommen minsken yn Ljouwert te sjen

Yn de moanne dat LF2018 ôfsletten wurdt is oan de Nijstêd yn Ljouwert de list mei mear as 35.000 nammen te sjen fan omkommen flechtlingen. Sneon 10 novimber wurde de nammen fan minsken dy’t yn 2018 omkamen foarlêzen troch ûnder oaren Nynke de jong en Tjeerd van Bekkum.

Op de boustekdoeken steane de gegevens fan 35.597 flechtlingen, asylsikers en migranten dy’t omkamen. Dy list wurdt sûnt 1993 byholden troch United for Intercultural Action yn Amsterdam.

It projekt wie earder te sjen yn New York, Istanbul, Milaan, Berlyn en Barselona. De list is net folslein want tûzenen binne nea fûn.

De list is in goed 80 meter lange net sa noflike oade oan fergetten slachtoffers