Lêzing oer Armando yn Beetstersweach

Armando is ien fan de wichtichste Nederlânske keunstners fan de ôfrûne fyftich jier. Nei syn ferstjerren op 1 july fan dit jier is der opnij in protte belangstelling foar syn wurk, ûnder oare yn in grutte útstalling yn Museum Voorlinden yn Wassenaar.

Yn de troch Tresoar organisearre útstalling Skjin Laai yn Beetstersweach binne twa monumintale wurken fan Armando opnommen. Op snein 11 novimber hâldt Yvonne F.M. Ploum, keunsthistoarika en Armando-ekspert nei oanlieding fan Skjin Laai in lêzing, mei de titel Armando – tussen het weten en begrijpen.

Yvonne Ploum sprekt oer de keunst fan Armando, sawol syn skilder- en byldhoukeunst as syn literatuer en keramysk wurk. In moaie manier om mear te witten te kommen oer de keunstner en om de beide wurken te besjen.

Plak: Dorpstsjerke, Haadstrjitte 15, Beetstersweach

Datum: Snein 11 novimber fan 15.00 oant 16.00 oere

Tagong: € 5,00 (kaarten yn de tsjerke)

Foar mear ynformaasje: info@tresoar.nl.