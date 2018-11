Kramer net yn aksje op fiif kilometer fanwege rêchklachten

Sven Kramer hat him ôfmeld foar de 5.000 meter by de wrâldbekerwedstriden yn Obihiro. De 32-jierrige hurdrider hat te folle lêst fan de rêch en lit dêrom de lêste dei fan de wrâldbeker yn Japan oan him foarby gean.

Kramer twifele sneon al oft er noch yn aksje komme soe, nei in teloarstellende race op ’e 1.500 meter. “Stikem hoopje je fansels altyd op mear, mar oft dat reëel is… Miskien is it wol tsjin better witten yn.”

De wrâldbekerwedstriden yn Tomakomai (Japan), dy’t takom wykein op it programma stean, lit Kramer ek sjitte. Hy fleant sa gau mooglik werom nei Nederlân. Hast twa wike lyn begûnen de problemen doe’t Kramer him oan in koffer fertilde en him by de kwalifikaasjewedstriden foar de wrâldbeker op It Hearrenfean weromlûke moast foar de tsien kilometer.