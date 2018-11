Keunst besjocht men – Keunst besjocht jin

Keunstner Jentsje Popma (Ljouwert, 1921) hat trije jier lyn syn hiele atelier mei alle wurk dat deryn wie oan Nijkleaster te Jorwert skonken. Sadwaande stipe er de dream fan Nijkleaster om yn ’e buert fan Jorwert in kleaster te bouwen.

Popma syn skilderijen leare de minsken dy’t se besjogge om nei de wrâld om har hinne te sjen. Yn syn skilderijen komme tema’s oan ’e oarder as: duorsumheid, lânskip en ynspriraasje.

Sneon 17 novimber kinne belangstellenden – ûnder saakkundige lieding fan Jan Henk Hamoen, âld-dominy op ’e Jouwer – it wurk fan Popma yngeand besjen. Oan ’e ein fan de dei sil nei alle gedachten – dat is alteast de bedoeling – bliken dwaan dat se net allinne nei in skilderij sjoen hawwe, mar ek nei harsels, want keunst besjocht men/jin.

De dei begjint om 9.30 oere en wurdt om 16.00 oere ôfsletten.

Mooglikheid om oan te melden en mear ynformaasje is te finen op https://www.nijkleaster.nl/aanmelden/