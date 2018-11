Johannes Kramer listlûker FNP steateferkiezingen

Deputearre Johannes Kramer fan Sibrandabuorren wurdt nei alle gedachten de FNP-listlûker foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten yn maart 2019. De advyskommisje kiest dêrmei foar kwaliteit, stabiliteit en politike ûnderfining. Partijlieder Kramer is sûnt hast acht jier de earste FNP-deputearre fan Fryslân.

Twadde op de kieslist is Corlienke de Jong fan Jutryp. De Jong is de beëage foarsitter fan de FNP-steatefraksje, wat se op it stuit ek al is. Nijkommer by de kandidaten is Sijbe Knol (27) fan Sint-Anne op plak trije. Hy is no riedslid yn Waadhoeke. Op plak fjouwer stiet steatelid Sybren Posthumus (Reduzum) en op fiif Wopke Veenstra (Boelensloane).

De advyskommisje hat ûnder mear sjoen nei kompetinsjes fan kandidaten, spesjalisaasjes, ferjonging en regionale sprieding. De leden moatte harren op ’e Algemiene Ledegearkomste fan 23 novimber útsprekke oer de list.

De leden hawwe yn septimber Gerben Gerbrandy (Gau), boargemaster fan Achtkarspelen, al oanwiisd as kandidaat-senator foar de OSF yn de Earste Keamer. De kandidatelist foar de ferkiezingen fan Wetterskip Fryslân is doe ek definityf makke. Dêr stiet Bram Bonnema (Frjentsjer) op ien, Yde Dykstra (Ljouwert) op twa en Bert Vollema (Tsjom) op trije.

Advys-kieslist foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten op 20 maart 2019: