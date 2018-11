Jan Willem Zwart: Mienskip yn it wetter

Kollum

Sa oan ’e ein fan dit bysûndere kulturelehaadstêdjier krije we de earste fragelisten al. Wat wie it bysûnderste fan LF2018? Wiene it de reuzen, Under de toer? Of just de Stormruiter? Der wurdt praat oer mienskip en de fragen komme hieltiten wer werom, wat wie it echte mienskipsgefoel fan 2018? 2018 wie foar Ljouwert in hiel bysûnder jier. Undernimmers dy’t earst in ôfwachtsjende hâlding oannamen binne no grutsk op LF2018. Se kinne hast net wachtsje op in nije ferzje fan Kulturele Haadstêd. Mar earst de ‘legacy’, dat is wat we der foar de jierren nei de Kulturele Haadstêd oan oerhâlde. Dat sil noch wol wat jierren sa trochgean.

Ljouwert en Fryslân op ’e kaart. Net allinnich op de kulturele kaart, mar ek op gewoan op de kaart as folweardige provinsje en de stêd Ljouwert, dêr’t wat te belibjen falt. Der binne hiel wat projekten dêr’t wy grutsk op wêze kinne. Projekten dy’t wy mienskipsprojekt neame. Nim ‘Patatoes goes wild’, it ierappelprojekt fan It Bilt, sa gewoan, sa bysûnder, of it bijeprojekt fan ‘Silence of the Bees’, om bioferskaat op ’e provinsjale aginda te setten, of it projekt ‘Under de toer’, bygelyks alles wat yn de doarpen bart. Sa gewoan en dochs sa bysûnder.

De projekten binne allegearre oanmeld by LF2018 en dochs is der in projekt, in mienskipsprojekt, dat net regissearre is. Op de ynternasjonale dei fan de freonskip, 13 july 2018, waard yn Harns praat oer Freonskip. Maarten van der Weijden fertelde dêr oer syn sykte dy’t er oerwûn hat en benammen de krêft dy’t er derfân krige hat. Dy k-sykte hat elkenien wolris mei te meitsjen hân. Wa ken net immen dy’t dêroan ferstoarn is?

Maarten van der Weijden fertelde dêroer, mar ek dat er dêr jild foar ynsammelje woe. Swimme, swimme en alle âlve stêden oandwaan. Wat dy man die, is hast net mear minsklik te neamen. Hy swom, swom troch de fearten, kanalen en sleatten fan ús Fryske lân. Hy swom. It like in soarte fan masine dy’t trochsette woe.

As wy sjogge nei it mienskipsgefoel fan Fryslân, dan binne de bylden fan in swimmer yn de nacht mei ljocht fan boeren en brânwacht wol hiel tekenjend. Maarten swom foar wat wy allegearre kenne, in slimme, noch net oerwûne sykte. Maarten swom foar wa’t wy allegearre kenne, foar ús famylje, buorlju, freonen. It is sa spitich dat just dat ûnderwerp ús sa ticht byinoar bringt. Mienskip, it biedwurd fan Kulturele Haadstêd. Mienskip, in wurd dêr’t wy ús net troch fan ’e wize bringe litte, omdat it op ús mienskiplik gefoel doelt.