ING, Rabo en ABN wurkje gear mei nije giele jildautomaat

Nederlân kriget fan takom jier ôf giele jildautomaten sûnder merknamme. Dy ‘flappetappers’ sille de jildautomaten fan de trije grutte banken Rabobank, ABN Amro en ING ferfange.

De banken sizze dat der mooglik ek saneamde wite etiket-jildautomaten komme yn plakken dêr’t no hielendal net mear pind wurde kin. Uteinlik sil it tal jildautomaten wol minder wurde. Hoefolle oft der krekt ferdwine, is noch ûndúdlik.

Neffens de banken is in nije strategy needsaaklik. It brûken fan kontant jild yn Nederlân wurdt hieltyd minder, mar der bliuwt wol ferlet fan kontant jild, minsken moatte noch wol jild pinne kinne. Om de beskikberens yn ’e takomst te garandearjen, sille de banken harren krêften bondelje. Der binne yn Nederlân trijetûzen lokaasjes dêr’t jildautomaten ticht byinoar stean. Dêr sille guon fan ferdwine.

It tal jildautomaten nimt al jierren ôf. Yn 2017 wiene der hast tûzen jildautomaten minder yn it strjitbyld as fiif jier earder. Mar it feit dat minsken der minder gebrûk fan meitsje is net de iennige reden dat it tal jildaumaten minder wurdt. Plofkraken liede der ek ta dat pinautomaten op guon plakken fuorthelle wurde. En dat is foar guon minsken in ferfelend probleem.