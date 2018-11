Hyundai wol auto’s op sinne-enerzjy ride litte

De Koreaanske autobouwer Hyundai is fan doel om auto’s te ûntwikkeljen dy’t op sinne-enerzjy ride. Dat meldt it webstee Autoweek. De earste auto’s op sinne-enerzje moatte yn 2019 yn ‘e winkel stean.

Hyundai wol trije nije oplaadsystemen ûntwikkelje foar de batterijen dêr’t takomstige auto’s op ride kinne. Ien soe op in dak komme, in oaren yn in skodak en in tredden yn ‘e motorkap.

Elk fan ‘e oplaadsystemen soe bestean út in sinnepaniel, in regulator en in batterij. Mei sinne-enerzjy soe likernôch de helte fan ‘e enerzjy opwekt wurde kinne dy’t in auto nedich is om op te riden.

Hyundai is al in skoft dwaande mei de ûntwikkeling fan elektryske auto’s. De modellen Kona en Ionic ride al elektrysk. De Ionic kin ek as hybride besteld wurde.