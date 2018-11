Hjoed presintearre: ‘Ver van het front?’

Boekoankundiging

Dat der yn de Earste Wrâldoarloch yn Nederlân, en dus ek yn Fryslân, net folle barde is in misferstân. Krekt oarsom! De ynfloed fan dy oarloch is enoarm. Mobilisaasje fan tsientûzenen Friezen, de komst fan Belgyske en Frânske flechtlingen, ynternearringskampen foar bûtenlânske militêren yn Gaasterlân en Ljouwert, hûnderten oanspielde seeminen, honger en distribúsje. In soad Friezen waarden ynlive yn it Amerikaanske leger en sneuvelen oan it front. Tûzenen bûtenlânske bern dy’t slim ûnder de oarloch lit hawwe, waarden opfongen.

Kees Bangma, Nyckle Dijkstra, Sytze de Graaf en Ritske Mud hawwe yn it fraai útfierde boek Ver van het front? Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog de fergetten oarlochsjierren 1914-1918 beskreaun oan ’e hân fan wat gewoane minsken meimakken. Foarfallen yn en persoanen út frijwol alle Fryske gemeenten komme oan bod.

It boek telt 472 siden en hat mear as 300 foar it grutste part unike bylden.

Ver van het front? is újûn troch Uitgeverij Louise

ISBN 9789491536519