Hevige boskbrân Kalifornië ferrinnewearret stêd

In boskbrân yn it noarden fan de Amerikaanske steat Kalifornië hat it stedsje Paradise ferneatige. It is noch net dúdlik oft dêr slachtoffers by fallen binne.

Hûnderten gebouwen yn it plakje binne ferrinnewearre. “Der stiet net folle mear oerein”, seit in wurdfierder fan de brânwacht tsjin parseburo Reuters oer it plak mei 27.000 ynwenners. De flammesee waard oplôge troch in stevige wyn en raast no rjochting de gruttere stêd Chico (93.000 ynwenners).

Op sosjale media binne der meldings oer deaden, mar de plysje kin noch net befêstigje oft der yndie minsken omkaam binne. Wol is dúdlik dat sawol boargers as brânwachtmisken ferwûne rekke binne. De wegen om it ôfhandige Paradise hinne koene de stream flechtsjende minsken net oan. Troch ûngelokken rûn it ferkear op in tal plakken fêst. Bewenners lieten de auto stean en rûnen foar har libben, soms mei bern of húsbisten yn ’e earms.

“De hiele stêd stiet yn ’e brân”, sei in man dy’t op syn motor ûntkaam, tsjin in lokaal telefyzjestasjon. “Wy moasten troch de flammen ride om hjir te kommen.” In sheriff sette fideobylden fan de brân op Twitter.

Yn in dei hat de boskbrân sa’n 32 kante kilometer yn ’e jiske lein. Fanwege it droege waar en de hurde wyn is de brân tige dreech te dwêsten. Eksperts binne bang dat de natuerbrân just groeie sil. 2018 is ien fan de meast ferwoastende jierren ea foar Kalifornië as it om boskbrannen giet.