GrienLinks: Matthijs Sikkes-van den Berg listlûkker steateferkiezingen

GrienLinks hat Matthijs Sikkes-van den Berg (31) fan Sint-Nyk op it each as listlûker by de steateferkiezingen op 20 maart 2019. Gerda Koopman, foarsitter fan GrienLinks Fryslân: “Matthijs is entûsjast, stiet iepen yn it libben en siket graach de ferbining. Hy hat in stevich netwurk, regionaal en bopperegionaal. Wy sjogge yn him in bysûnder en jong talint mei in flinke doasis humor”, aldus. Sikkes-van den Berg is op it stuit fraksjefoarsitter fan GrienLinks yn De Fryske Marren.

Twadde op de konsept-kandidatelist is Charda Kuipers. Dy hat yn Weesp de nedige politike ûnderfining opdien. As tredde wurdt foardroegen Elsa van der Hoek, foarsitter van PAL GroenLinks yn Ljouwert. Dy wurket as lokaasjemanager by in asylsikerssintrum en is goed op ’e hichte mei lokale en provinsjale polityk.

De definitive kandidatelist wurdt op 24 novimber troch de leden fêststeld.