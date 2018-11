Fryske jeugd better op skoalle as Nederlânske

ryske skoalbern yn it fuortset ûnderwiis dogge it better as it lanlik gemiddelde as it giet om it ôfmeitsjen fan de skoalle. En famkes dogge it better as jonges. Dat docht bliken út ûndersyk fan de organisaasje foar in bettere oansluting tusken it fuortset en it heger ûnderwiis. Op ‘e hegeskoallen meitsje ek hieltiten mear studinten de oplieding ôf. It Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân wol dat Fryske learlingen en studinten noch better wurde. It giet dit skoaljier by alle Fryske middelbere skoallen del om deroer te praten hoe’t dat moatte soe.

Boarne: Omrop Fryslân