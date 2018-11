Froulju fan Fryslân: berneferpleechkundige Mirte fan Surhústerfean

Der steane hiel wat stânbylden yn Fryslân, mar wol folle mear fan manlju as fan froulju. Tiid foar in ynhelslach! Yn it programma Froulju fan Fryslân, tongersdeis om 17.45 oere op TV, wurdt nei seis froulju socht dy’t wichtich binne foar de Fryske mienskip op watfoar manier dan ek. Ien fan dy froulju is berneferpleechkundige Mirte fan It Surhústerfean.

Yn de ôflevering fan 15 novimber wie de earste opset fan de bylden klear. It is tiid foar de Froulju fan Fryslân om model te stean yn it atelier fan Natasja. Mirte (28) út It Surhústerfean wie as earste oan bar.

Wa is Mirte?

Berneferpleechkundige Mirte is nominearre troch har goede freondinne Jolanda. Mirte komt hast alle dagen wol efkes by har en har soan Thijmen op besite. Thijmen hat autisme en libbensbedriigjende epilepsy, wat in soad soarch freget. Mirte helpt Jolanda sa folle mooglik, troch op te passen, te harkjen en tegearre op syk te gean nei goede help foar Thijmen.

Fan ’t maitiid die Omrop Fryslân de oprop om Fryske froulju dy’t in stânbyld fertsjinje te nominearjen foar it projekt Froulju fan Fryslân. Ut mear as twahûndert nominaasjes binne seis froulju keazen dêr’t in portret fan makke wurdt yn film en yn de foarm fan in boarstbyld. Froulju fan Fryslân makket diel út fan LF2018. Hokker frou is sa bysûnder, wichtich of ûnmisber dat der in echt boarstbyld fan makke wurde moat? En wêrom? Dat is alle tongersdeis te sjen om 17.45 oere by Omrop Fryslân op TV.