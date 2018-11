Frâns Kuipers: Koade Oranje…

Kollum

Boargemasters slane aloan mear foar master op. Sy litte – boppe de partijen steand – publyklik wolris hearre hoe’t it fierder moat mei in gemeente. Dat bart it meast by it fuortgean of it krijen fan in boargemasterspost. Sa giet it net allinne yn Fryslân, mar oeral yn Nederlân. Logysk? Ja, want boargemasters binne ‘it gesicht’ fan in gemeente. Ynwenners kenne harren, moetsje harren en hawwe dêrtroch meastal in gruttere wurdearring foar in boargemaster as foar in gemeenteriedslid, wethâlder, steatelid, deputearre of keamerlid, ôfsjoen fan útsûnderingen. De measte politisy ferdwine út it sicht as se keazen binne. Efter de skermen besteegje se in soad (ek frije) tiid oan de mienskip. In gruttere wurdearring foar dy ‘politike frijwilligers’ is op syn plak, want hast nimmen wol sok wurk dwaan.

Oanhing

Wat oanhing út de befolking oangiet ferkeare politisy yn earmoede. In lytse twa persint fan de befolking is lid fan in politike partij. Ut dat lytse klupke leden komme (nije en sittende) riedsleden, steateleden en keamerleden op in kieslist te stean. Yn de measte gefallen wurde út dat lytse klupke wethâlders, deputearren, ministers en steatssekretarissen keazen. Koartsein: ús lân, ús provinsjes, ús gemeenten wurde troch in hantsjefol keazen politisy en/of beneamde bestjoerders ‘regearre’. Se binne feitliken ‘lekebestjoerders’, dy’t fan harren politike ‘hobby’ harren wurk meitsje koene.

Kader

By de gemeenteriedsferkiezingen fan gemeente Noardeast-Fryslân op 21 novimber oansteande docht bliken dat guon lanlike partijen lykas PVV, GrienLinks, D66, SP, PvdD dêr net oan meidogge. Reden: se hawwe gjin ‘kader’ yn de regio om mei te dwaan.

It wurdsje ‘kader’ is tige wichtich. Gebrek oan kader hat as oarsaak dat oeral yn Nederlân der mar in hantsjefol minsken ree is om harren út de polityk wei yn te setten foar de mienskip. Dêrtroch is der yn politike partijen net genôch kader te finen om mei foldwaande kennis en ynsjoch ‘knipende’ problemen op in goeie manier oan te pakken. Net om ’e nocht binne der in protte advys-organisaasjes om gemeenten by te stean. Dy groeie as koal. Saakkundigen en it amtlik apparaat bestjoere yndirekt de gemeenten.

Koade Oranje

De earste kloklieders yn Nederlân binne Fons Naterop (CDA), boargemaster fan Aalburg (13.131 ynwenners), Astrid Nienhuis (VVD), boargemaster fan Heemstede (27.134 ynwenners) en Miranda de Vries (PvdA), boargemaster fan Etten-Leur (43.498 ynwenners).

Boargemasters fernimme dat eigen bestjoerskader net altyd op alle mêd saakkundich is, want de measte bestjoerders wiene yn it ferline ‘gewoane’ boargers, mei in baan as boer, sjoernalist, garaazjehâlder, mkb’er, skoalmaster, wolwêzenswurker, dosint of sa. Guon hawwe wol in hegere oplieding op universiteitsnivo, mar dat seit net sa folle oer harren bestjoerlike kwaliteit.

Op dit stuit slane trije boargemasters út ûnderkate partijen op ’e tromme. ‘Koade Oranje’, is harren antwurd op it gebrek oan saakkundigen sawol yn gemeenterieden as yn gemeentebestjoeren. Dat gebrek hak faak harrewarderij yn it iepenbier as gefolch. Dêr hat de mienskip de mage fol fan en wurdearring fan de befolking foar it politike wurk is dan ek fier te sykjen.

It doel fan Koade Oranje is om saakkundigen út de mienskip sûnder politike bining meiwurkje te litten oan it betinken, fêstlizzen en útfieren fan (takomst)plannen, ensafierder. Dus ophâlde mei it sykjen fan saakkundigen by Old Boys Networksgroups. Dat is in saak om notysje fan te nimmen!

Wurdearring werom bringe

Wat de trije kloklieders dwers sit is it gebrek oan wurdearring fan de befolking foar syn eigen bestjoerders. De oarsaak is te min ‘oanhing’ fan politike partijen. Dochs drage de ‘net breed droegen’ politisy yn koälysjeferbân ferantwurdlikheid foar wat der wol of net barre mei yn de eigen gemeente of provinsje. Sa wurket dat op lanlike skaal ek.

De trije kloklieders binne fan betinken dat politisy net foldwaande by steat binne om de krekte oplossingen te finen foar wat op it stuit net goed (genôch) giet yn de eagen fan de befolking. Dat wurdt sa ek sa belibbe yn sosjaal-maatskiplike organisaasjes as sûnenssoarch, ûnderwiis, thússoarch, wurk ûnder beheinden en neam mar op. Kranten skriuwe der hast alle dagen oer. Nijs- en praatprogramma’s foar de telefyzje en de radio geane ek faak oer politike missetten.

Foar de neamde kloklieders is it no de heechste tiid om op ’e tromme te slaan. Sy litte sjen dat it oars moat en dat it oars kin, sûnder harren eigen partijen oan of ôf te fallen. It giet harren om goeie plannen foar (nije) wurkgelegenheid, (nije) technology en ynnovaasje. Soks kin net sûnder wittenskip, ûnderwiis en bedriuwslibben. Politisy sels binne meastal net by steat om soks te betinken; se binne dêr net foar oplaat. Dat is gjin skande. Mar politisy mei fyzje, kinne – mei subsydzjes – hiel goed nij belied yn gong sette! Net aloan yn deselde fiver fiskje, fansels.

Sil Koade Oranje op termyn ek oanslaan yn Fryslân? Neffens Piet Hein Donner (CDA) komt alles goed as politisy minder belove dan hja wier meitsje kinne. Fuort mei de Ferkiezingsprogramma’s?