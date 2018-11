FNP wol grutte romte foar it lytse

Yn in tiid fan sterke ekonomyske opgong wol de FNP de kommende jierren ynsette op kwaliteit fan libjen, wenjen en wurkjen. Yn it konsept-ferkiezingsprogram 2019-2023 kiest de partij perfoast net foar ‘mear’, mar foar ‘better’. Dêr heart in oare oanpak by: leaver lytser as grutter.

In soad Friezen meitsje harren soargen oer skaalfergrutting, privatisearring en lanlik opleine regels. Bygelyks sûnenssoarch, ûnderwiis en de plysje wurde útklaaid. It liket wol dat it antwurd op elts probleem is: ‘it moat grutter’. De FNP sjocht de oplossing krekt yn lytsskaligens.

Mear sizzenskip

De partij wol de minsken yn doarp en stêd mear sizzenskip jaan en sa rekken hâlde mei it lytse en kwetsbere. Yn krêftige mienskippen fersterkje minsken inoar. Troch (wrâldwide) útdagingen pleatslik op te pakken ûntsteane oplossingen dy’t passe by de ynwenners en it plak dêr’t sy wenje. Sa bliuwe foarsienningen oerein en fleuret de omjouwing op.

Yn it foarste plak fertsjinje boargerinisjativen stipe. Tink oan agrarysk natuer- en lânskipsbehear en greidefûgelprojekt Kening fan ‘e Greide. Plannen foar leefberens yn doarpen en wiken hat de FNP ek jild foar oer. Dêrom moat it mei troch de FNP oprjochte Iepen Mienskipsfûns in ferfolch krije.

Yn de soarch moatte Friezen sizzenskip krije oer sikehûzen en oare soarchfoarsjenningen yn harren regio. De FNP wol dêr in referindum oer hâlde. Ekonomyske projekten út ‘e mienskip wei fertsjinje ek stipe. De FNP leit de klam op de sterke ambachtsekonomy. Der wurdt wolris ferjitten dat MBO’ers en ambachtslju Fryslân foar in grut diel drage. Dêrmei ha wy goud yn hannen.

It griene goud

Natuer en lânskip binne ús griene goud. De lânbou moat feroarje en de motor wurde fan it bioferskaat. Wat de feangreide oanbelanget moat de frijlbiuwendheid der ek ôf. It is tiid om konkrete stappen te setten. Dat freget om betroubere stipe fan de oerheid, mei minder burokrasy en langere kontrakten foar boeren. Om minder ôfhinklik te wurden fan subsydzjes moat der mear romte komme foar betelling fan natuerwurk troch de merk. Inisjativen fan ûnderen op fertsjinje stipe.

It bewust of ûnbewust deameanen fan jonge greidefûgels moat strang bestraft wurde. Guon bisten binne in bedriging foar de boer én it bioferskaat. De FNP wol besjen oft njonken de jagers ek muskusrottefangers fan it Wetterskip ynset wurde kinne foar it wyldbehear. Foar yntinsive lânbou (hinnen, bargen, einen en geiten) is yn Fryslân gjin plak mear.

Genôch wynmûnen

De FNP bliuwt derby dat der gjin nije wynmûnen by komme moatte op lân. Der binne genôch alternativen lykas sinne-enerzjy en de yn Fryslân kânsrike geotermy. En noch wichtiger: wy moatte en kinne folle mear besparje op enerzjy. De FNP-leden kinne op 23 novimber noch wizigingen oanbrinnge yn it ferkiezingsprogram.