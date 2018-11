Flower Power Merk groeit

Ynformaasje & ynspiraasje foar in duorsume, sûne en kleurrike libbensstyl

Wa’t him ynformearje en ynspirearje litte wol oer in duorsume, sûne en kleurrike libbensstyl, kin snein 18 novimber terjochte op de Flower Power Merk yn Keunstesintrum Atrium yn Snits. Dat is in merk mei lêzingen en wurkshops oer (h)earlik (lokaal) iten, ruiljen, dielen & reparearjen, natuerlike sûnens, grien & sels(foarsjennend) oan ’e slach en kreative & kleurrike libbensstyl. De merk is iepen fan 11.00 oant 17.00 oere.

Op ’e merk kin men hearlik sneupe, ynspiraasje opdwaan en winkelje. Der is fan alles te finen, lykas trendy hânmakke produkten, vintage, kleurrike ûntwerpen en alternative klean, eigensinnige sieraden, berneklean en assessoires, natuerlike fersoargingsprodukten, (vintage) wenassessoires, en oar hip duorsum guod. Men kin ek in massaazje nimme, ynsjoch krije yn jins horoskoop of yn ’e kunde komme mei byldhouwen.

Dêrneist kin men meidwaan mei ferskate wurkshops. Sa kinne besikers miljeufreonlike kearsen meitsje, leare oer in natuerlike EHBO, mei-inoar hake, in rainstick meitsje fan beareklaustingels, lêzingen bywenje oer de hieljende krêft fan hynders en bachbloesems, makramékeatling mei edelstien knoopje, in fielstientsje meitsje, sied, planten, klean en boeken ruilje, kreatyf oan ’e slach en genietsje fan de sfear út de Flower Power-tiid.

By de Flower Power Merk spilet Erik Ankoné fan 15.00 oere ôf mar leafst trije sets. Erik is in besiele muzikant, dy’t syn hert yn elts liet stoart. Syn blues- en folklietsjes bouwe op de tradysjes fan de ienfâldigens fan de blues en it ferheljende fan folkmuzyk. Syn nûmers bestean út eigen wurk en tradisjonele ferskes – dy’t yn in eigen jaske stutsen binne.

Praktyske ynformaasje

Adres, Keunstesintrum Atrium, Ald Tsjerkhôf 11, 8601 EE Snits. Yntree: fjouwer euro foar folwoeksenen (mei koartingsbon del te heljen fia de webside), oant tolve jier fergees yntree. Iepeningstiden: 11.00 oant 17.00 oere.