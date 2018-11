Ferhalefjoer baarnt los

Skoallen en keunstprofesjonals moetsje inoar foar it Ferhalefjoer fan KEK2 en Lân fan Taal

Yn de wike fan 19 oant en mei 23 novimber 2018 komme skoallen en keunstprofesjonals byinoar foar it Ferhalefjoer. Sy sille mei-inoar oan ’e slach mei it meitsjen, fertellen, en betinken fan ferhalen dy’t ynspirearje. Foar it kommende jier, en de jierren dêrnei. Ferhalefjoer is in projekt fan KEK2 en Lân fan Taal en makket ûnderdiel út fan de ReOpening fan Ljouwert-Fryslân 2018.

It Kulturele Haadstêd-jier stiet bol fan ferhalen: oer ierdappels, sirkusartysten, skriezen en reuzen bygelyks. As men al dy ferhalen byinoar optelle soe kriget men in moai byld fan ús byinoar anno 2018. Mar hokker ferhalen sille wy takom jier hearre? En yn 2020? En dêrnei? By Ferhalefjoer sil men mei bern op syk nei dy ferhalen en dy fertelle.

Mei it boek Verdwalen in Verhalen as basis foar ynspiraasje sille keunstprofesjonals yn gearwurking mei de skoalle en in fertelcoach ûndersykje hokker foarm by it projekt past. Wat fassinearret de skoalle? Wat wolle se ûndersykje en fertelle? En hokker foarm pas dêrby?

De earste ferhalen binne der al. Sa sil bygelyks CBS De Arke op ’e Lemmer mei keunstneresse Juf Aafje oan ’e slach om de ferhalen om te setten yn in rûmtlik wurk, sil OBS De Vlinderboom yn Drachten harren ferhaal foarmjaan mei skaadbylden, en wurkje se yn Boalswert by OBS De Blinker oan saneamde fjoerwetterferhalen.

Al dy ferhalen mei-inoar ferspriede har oer de provinsje by de ReOpening fan LF2018. In oantal dêrfan binne ek iepenbier te besytsjen. Fia de webside www.ferhalefjoer.nl is it mooglik om, troch middel fan in ynteraktive kaart mei dielnimmende skoallen, in echte rûte fol ynspirearjende ferhalen út de setten foar de wike.

Foar it Ferhalefjoer besprekke ûnder oare rasfertellers Willem de Vries, Eduard Rekker, Joop Mulder en Caja Cazemier it belang fan ferhalen fertellen, én har eigen sterke ferhalen yn koarte fideo’s. Dy binne ek werom te finen op de webside fan Ferhalefjoer.

Ferhalefjoer spilet him ôf yn de wike fan 19 o/m 23 novimber. Mear ynformaasje stiet op www.ferhalefjoer.nl.