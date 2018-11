Famylje set Blokker te keap

Blokker stiet te keap. Nei 122 jier in famyljebedriuw west te hawwen, wurdt socht nei in keaper, befêstiget de famylje yn Het Financieele Dagblad. It bedriuw buorket al langer efterút.

Blokker hat al ferskate reorganisaasjes efter de rêch. Earder waarden dochterbedriuwen as Intertoys, Bart Smit en Leen Bakker al ôfstjitten. De winkels sels giene ek op ’e skop en in protte saken giene ticht. No hat de famylje dus besletten om de Blokker-keat sels te ferkeapjen.

De reorganisaasjes hawwe net holpen, want Blokker draait noch hieltyd ferlies. Yn april 2019 sei de presidint-kommissaris dat 2019 miskien it jier fan de winst wurde soe foar it bedriuw, mar dêr sjocht it net nei út. Ferline jier late it Blokker-konsern in nettoferlies fan 344 miljoen euro. Dat wie goed it dûbele fan it jier dêrfoar. It ferlies wurdt neffens it FD foaral feroarsake troch de kosten foar it ûntmanteljen fan it bedriuw. Blokker soe bot lêst ha fan ynternet en priisfjochters as de Action.

It wachtsjen wie altyd hoelang’t de famylje der noch jild op talizze woe. De stap nei ferkeap like net te mijen. Mooglik hâldt de famylje in lyts belang yn it bedriuw. It is ek in opsje dat in part ferkocht wurdt oan de sittende direksje en in part oan ynvestearders. As in keaper fûn wurdt, sille der nei alle gedachten winkels tichtgean en dat hat wer gefolgen foar it personiel. Blokker hat mear as fjouwerhûndert winkels yn Nederlân en sa’n hûndert yn België.