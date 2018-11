Earste Wrâldoarloch yn it Frysk

It kin hast nimmen ûntkomme: hjoed sekuer 100 jier lyn einige de Earste Wrâldoarloch. Meidat de maakskippij hieltyd mear ynternasjonaler oriïntearre is, is dêr no likegoed yn Nederlân, hoewol’t dat doe bûten de striid wist te bliuwen, frijwat omtinken foar. Hoe’t it allegearre krekt siet mei de Grutte Oarloch, sa’t er ek wol neamd wurdt, is yntusken likegoed yn it Frysk nei te lêzen yn de Frysktalige Wikipedy. Sjoch it lemma: Earste Wrâldkriich.