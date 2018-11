Diamant ‘Pink Legacy’ feild foar 44 miljoen euro

De feiling fan in grutte rôze diamant mei de namme Pink Legacy hat yn de Switserske stêd Genève in bedrach fan goed fyftich miljoen dollar (goed 44 miljoen euro) opbrocht.

De rôze stien fan in bytsje minder as 19 karaat is kocht troch it Amerikaanske lúksemerk Harry Winston. Feilinghûs Christie’s hie foarôf rekken holden mei in opbringst tusken de 27 en 44 miljoen euro. De stien wie ea yn besit fan de bankiersfamylje Oppenheimer. It juwiel waard hûnder jier lyn yn in myn yn Súd-Afrika fûn.

Kenners priizgje it gewicht en de unifoarme kleur fan de rôze diamant. Neffens Christie’s wie de karaatpriis foar in rôze diamant noch nea sa heech. De djoerste rôze diamant dy’t ea feild waard, is noch altyd de Pink Star, dy’t yn 2013 foar goed 83 miljoen dollar fan eigner wiksele.