Dêr wolle je dochs net by hearre?

troch Jabik van der Bij

It begjint hast in natuerferskynsel te wurden: as de blêden fan de beammen begjinne te fallen, boazet de diskusje oer Swarte Pyt wer oan. It lêste jier liket it him te konsintrearjen op Fryslân. De rebûlje op de A7 yn 2017 hat by guon Wâldsjers en oare har Friezen neamende lju syklike nasjonalistyske gefoelens wekker roppen. It reint ynstjoerde stikken yn de krante mei grutsprekkerij oer de eigen tradysjes en rituelen. In inkele kear lês je in tsjinlûd (û.o. Abe de Vries en fan ’e wike Eise Cornelis Smit). It lêste wapenfeit fan de A7-blokkearders is de ynsammelaksje om de proseskosten te dekken. Ik besau my deroer dat der yn sa’n koarte tiid safolle jild byinoar brocht wurdt foar dy relskoppers.

Der wurdt troch de blokkearders dien as soene se út namme fan de Friezen, wat dat dan ek mar binne, sprekke. Swaaie mei Fryske flaggen en sjonge fan it Frysk-bloed-tsjoch-op moat dy gedachte fersterkje. Binne de ynwenners fan Fryslân dêr wol sa wiis mei? Ik ha in hekel oan dat dogmatyske gerop oer de Fryske identiteit en tradysjes. Krekt yn it wykein dêr’t yn stilstien wurdt by de ferskrikkingen fan de Earste Wrâldoarloch, ûntstien út nasjonalistysk fanatisme, begryp ik net dat der sa op ’e tromme fan Fryslân-first slein wurde moat. Dat guon blokkearders har as FNP’er foardogge leit in blaam op de partij. Wannear nimt de partij dêr ôfstân fan?

De Jongfryske Mienskip skynt ek net folle leard te hawwen fan de útgliders fan syn grutte foarman Douwe Kalma. “As kulturele feriening fan Fryske nasjonalisten” ferklearje se har solidêr “mei dizze moedige folksgenoaten”, dêr’t se de blokkearders mei bedoele. Foarsitter Groenhof fan dy klup hellet sels it Ramtferdracht foar de Beskerming fan Nasjonale minderheden oan om te pleitsjen foar it behâld fan in swarte Pyt. Yn it foarbygean skoot er boargemaster Waanders yn ’e skuon dat dy de demonstearders tsjin Swarte Pyt útnûge hawwe soe. En dat allegearre ûnder it kopke ‘Swarte Pyt in bernerjocht’. As soe it bern wat útmeitsje oft dy feint fan Sinteklaas wyt of swart is. Oan bern is maklik út te lizzen dat de âldman der in pear nije (wite) feinten by nommen hat, omdat troch de grutte drokte de oaren it wurk net mear oankoene. De bern wurde mei dat hiele feest dochs al foar de gek holden. Bern sille der samar oan wend wêze dat de feinten fan Sinteklaas like kleurryk binne as de Nederlânske befolking.

Tradysjes binne net hillich. It narjen en tamtearjen fan bollen yn Spanje, it saneamde “stierenvechten” of it besnijen fan froulju yn parten fan de wrâld, kinne har op it stimpeltsje tradysjes beroppe, mar binne der likefolle omstriden om. It hat lang tradysje west dat froulju gjin stimrjocht hiene, gjin amtlike funksjes yn tsjerke hiene of ûntslein wurde moasten as se trouden. Homo’s en lesbiennes dy’t bûtensletten waarden en nei de psychiater stjoerd waarden. Tradysjes dêr’t wy gelokkich al lang lyn ôfstân fan nommen ha. It binne foarbylden fan emansipaasjebewegingen. Dat jildt ek foar de argewaasje oer de opferve Swarte Piten. Hoe faak hearre je guon praten oer “dy swarten” as se yn feite bedoele: lju dy’t minderweardich binne oan my. Ien van Forum voor Democratie skrillet der net foar werom om minsken mei in donkere hûdskleur as dommer te fersliten as wite minsken. Krekt dat soarte minsken fan FvD en PVV wurde as miggen op ’e stront oanlutsen nei it Saailân as ús (?) tradysjes yn gefaar komme. Dat Swarte Pyt yn dy tradysje as slaafke kocht is troch Sinteklaas dogge se ôf as geseur. Spitich dat der safolle ynwenners fan Fryslân har op dy wize opsmite as ferdigeners fan in tradysje dêr’t wol wat op oan te merken is. Ik wol dêr net by hearre.