Deputearre Kramer en wethâlder Wielstra iepenen Haadwei Damwâld

De werynrjochte Haadwei yn Damwâld is tongersdei 1 novimber offisjeel iepene. Deputearre Johannes Kramer en wethâlder Kees Wielstra brochten mei in tal (âld-)learlingen fan Mafû de Saad de fontein by it krúspunt mei de Foarwei yn wurking.

It wurk oan de Haadwei begûn april 2017, nei in tariedingsskoft fan goed twa jier. It projekt is útfierd yn goede gearwurking mei de klankboerdgroep, skoallen en belanghawwers. In groep learlingen fan MAFU de Saad hat bygelyks, mei ûntwerpburo Bügel Hajema, it idee betocht om in fontein te meitsjen en dy mei- inoar ûntwurpen.

Kânsen yn Kearnen

De werynrjochting fan de Haadwei is in ûnderdiel fan it projekt Kânsen yn Kearnen (KyK). Provinsje Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel ferbetterje de leefberens en feiligens yn Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Nei de komst fan de Sintrale As is der ommers folle minder trochgeand ferkear yn dy doarpen.