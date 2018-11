De Grote Poëzieprijs folget VSB Poëzieprijs op

Mei in protte entûsjasme roppe Poetry International, School der Poëzie en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde De Grote Poëzieprijs yn it libben. De Grutte Poëzijpriis folget de VSB Poëzijpriis op as de priis foar Nederlânsktalige poëzij en bekroanet de bêste Nederlânsktalige bondel fan it jier mei in bedrach fan € 25.000,-. It stribjen is om De Grutte Poëzijpriis yn de perioade 2020-2025 útgroeie te litten ta De Grutte Poëzijprizen, in grut en mearsidich jierliks evenemint dat prizen útrikt foar de bêste Nederlânsktalige bondel, mar ek foar it bêste poëzijdebút, it bêst gedicht en de bêste sprutsen wurd-útfiering of -artyst yn it taalgebiet, yn kombinaasje mei in publyks- en jongerepriis.

Bondels yn eigen behear

Foar de Grutte Poëzijpriis beoardielet in fiifkoppige sjuery, beneamd troch de Maatskippij fan de Nederlânske Letterkunde, Nederlânsktalige bondels dy’t ferskynd binne tusken 1 septimber 2017 en 31 desimber 2018. Foar de Grutte Poëzijpriis kinne foar it earst ek bondels dy’t yn eigen behear útjûn binne ynstjoerd wurde. Nij is ek it dielnamebedrach fan € 75,- de ynstjoerde titel, jild dat direkt foar de organisaasje fan de priis brûkt wurdt. Bondels kinne oant en mei 31 desimber o.s. foar dielname oanbean wurde. Details oer dielname stean yn it sjueryreglemint.

Nominaasjes en presintaasjes yn Nederlân

De sjuery fan de Grutte Poëzijpriis 2019 nominearret op 6 febrewaris o.s. – de lêste dei fan de Poëzijwike – fiif bondels. De bekendmakking makket diel út fan it útrikkingsprogramma fan de tsiende edysje fan de Turing Gedichtewedstriid yn de Rode Hoed yn Amsterdam. Yn maart, april en maaie binne yn it ramt fan de priis ferskate poëzijpresintaasjes en edukaasjeprogramma’s te sjen. De útrikking fan de earste edysje fan De Grutte Poëzijpriis is op snein 16 juny o.s. by it feestlike 50e Poetry International Festival Rotterdam.

Sjoch foar de aginda en in oersjoch fan ynstjoerde bondels op www.poezieprijs.nl.