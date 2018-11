DCQ prikelet de nijsgjirrigens!

Dockinga College Quest is de namme foar de nije ôfdieling dy’t de skoalle begjinne wol yn klas 1 hafû en fwû neist it besteande ûnderwiisoanbod. Yn de hjoeddeiske maatskippij is der romte foar hieltyd mear kar. It Dockinga College wol dêr op ynspylje. Quest stiet foar de syktocht nei dysels: Wa bin ik? Wat kin ik? Wat wol ik leare? Wêr bin ik goed yn? DCQ stiet dus foar ûndersykjend learen. De nijsgjirrigens en ynteresses fan learlingen wurde oanboarre en de persoansûntjouwing stiet foarop.

De fyzje dêrefter is dat de learling mear eigener makke wurdt fan de eigen ûntjouwing. De learling fan no is nijsgjirrich en kritysk en groeit mei de technology fan hjoed op. De 21st century skills steane sintraal yn it kurriculum dat de learling oanbean wurdt. De ICT-feardigens, stúdzjefeardigens, talintûntjouwing en it opdwaan fan kennis foarmje it ûnderwiisoanbod.

It Dockinga College nûget elkenien út foar in ynformele diskusje oer de nije ôfdieling DCQ. Dat sil wêze op woansdei 7 novimber op de lokaasje ’t Omnium oan de Parkleane 5 yn Dokkum. De miening en ynput fan de besikers op it nije ûnderwiiskonsept wurde tige wurdearre. De jûn begjint om 19.30 oere.