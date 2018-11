Juster waard yn Frjentsjer de ‘Dach fan ut Stadsfrys’ hâlden. De Fryske taalkundigen Reitze Jonkman en Henk Wolf hawwe op it taalwebstee neerlandistiek.nl in stikje skreaun oer de aktiviteiten. Neffens harren is de namme ‘Stadsfrys’ net terjochte, mei’t de taal gjin Frysk is, mar Hollânsk.

