Bysûndere ferhalen fan en oer it plattelân fan Bonne Speerstra

Yn de twadde wike fan novimber ferskynt by útjouwerij Bornmeer de ferhalebondel Underweis fan Bonne Speerstra.

Underweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en oangripende moetings. Tagelyk fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra’s en dêrmei ek de ûntjouwing fan it boerelibben yn Fryslân. Yn Underweis jout Speerstra mei in myld each en gefoel foar humor stal oan de ferhalen fan en oer it plattelân.

Ut it foaropwurd: “Al langer as fyftich jier swalkje ik troch de Stellingwerven en omkriten en bin ûnderweis hiel wat boerehiemen op- en ôfriden. Oan ferskate keukentafels ha ik sitten te harkjen en te fertellen en op dy manier it lok en leed mei hiel wat famyljes dield. Op oare plakken rekke ik yn petear mei bysûndere persoanen, dy’t ik tafallich moete, of seach ik dingen dy’t my bybleaun binne, omdat der in ferhaal efter ferskûle siet dat yndruk op my makke.”

ISBN: 978 90 5615 484 4 | Siden: 168 | Utfiering: paperback, yllustrearre NUR: 303/524 | Taal: Frysk | Priis: € 17,50

