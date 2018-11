Brieven fan Van Gogh yn de skynwerpers

Sûnt ôfrûne tongersdei ferljochtsje seis lantearnepeallen op it Museumplein yn Amsterdam brievesitaten fan Vincent van Gogh (1853-1890). It foarmet de ôftraap fan de Van Gogh belicht-kampanje, dêr’t it Van Gogh Museum de ferneamde brieven fan Van Gogh mei yn de skynwerpers set.

Oant en mei 17 jannewaris 2019 ferskynt der alle wiken in ôflevering fan in nagelnije podcastsearje, dêr’t bekende Nederlânske akteurs, skriuwers en muzikanten brieven fan Van Gogh yn foarlêze en fertelle wat har dêryn rekket. Foarlêzers binne Adriaan van Dis, Loes Luca, Kees van Kooten, Akwasi, Nazmiye Oral, Lucky Fonz III, Ellen Deckwitz, Janne Schra en Ted van Lieshout.

Besikers fan de museumwebside kinne troch de 140-jier âlde brieven strune, passaazjes markearje en dy diele op sosjale media. Dêrmei meitsje se kâns dat harren favorite kwoot projektearre wurde yn Vincent van Gogh-strjitten troch hiel Nederlân. Axel Rüger, direkteur Van Gogh Museum: “Van Gogh wie net allinnich in keunstner, mar ek in grut (brieve)skriuwer. Der is in grutte belangstelling foar syn brieven, dat wy sille se foar in grut publyk tagonklik meitsje. Fia de podcastsearje, webside en de kampanje kin it Nederlânsk publyk him de brieven echt eigen meitsje en Vincent noch better kennen leare.”

Sjoch ek op vangoghmuseum.nl/belicht.