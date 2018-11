Brêgeblokkearders no krekt tsjin Swarte Pyt

It hottefyljen oer de kleur fan Swarte Pyt hâldt oan. Wylst koartlyn goed tritich Friezen feroardiele waarden foar it blokkearjen fan sneldyk A7 om in antyswartepytaksje op te kearen, besette moandei in groep demonstranten de tagong ta it Mediapark yn Hilversum.

De blokkearders makken no diel út fan de groep dy’t tsjin Swarte Pyt is. Hja besetten in fuotgongersbrêge tusken it Mediapark en it neistlizzende treinstasjon. Op it Mediapark binne de measte Nederlânske omroporganisaasjes fêstige. Ferline jier besette in oare antyswartepytgroep in brêge yn Rotterdam.

De plysje hat in ein makke oan de blokkade.