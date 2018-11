Boubedriuw Swart út Eastermar kriget 10e finjet Mei-inoar Meidwaan

Moandei 12 novimber waard troch wethâlder Gelbrig Hoekstra-Mozes oan boubedriuw Swart it finjet Mei-inoar Meidwaan útrikke. It finjet waard foar de tsiende kear úrikt en is bedoeld foar bedriuwen dy’t kânsen en mooglikheden biede foar minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk. It bedriuw hat trije jier lyn de earste kandidaat mei ôfstân ta de arbeidsmerk oannommen en koartlyn hat it in twadde kandidaat dy moaie kâns yn it bedriuw bean. “Wurkjouwers lykas boubedriuw Swart dy’t bydrage oan it realisearjen fan in ynklusive arbeidsmerk moatte werom te kennen wêze en erkenning krije foar harren maatskiplike bydrage”, lit de wethâlder witte.

Boubedriuw Swart

Boubedriuw Swart is al hûndert jier in begryp as mearsidich oannimmer yn Tytsjerksteradiel en dêrbûten. “Yn it bedriuw sjogge we mei in jobcoach fan de gemeente nei hokker taken oanpast wurde kinne op de feardigens fan de wurknimmer. De mienskip is oan it ferhurdzjen, wêrby’t allinnich de leechste priis jildt. As bedriuw binne wy der grutsk op dat we tiid en romte biede kinne oan minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk om se te begelieden en in kâns te bieden“, sei direkteur Taeke Offringa.