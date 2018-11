Bettere kuierfoarsjenningen yn Fryslân

Rinne en kuierje moatte yn Fryslân noch oantrekliker wurde. Fuotgongers moatte oeral komme kinne en der moatte goede foarsjenningen wêze. Om dat foarinoar te krijen ûndertekenen deputearre Michiel Schrier en de wethâlders fan de Fryske gemeenten op it fêstelân ôfrûne wike in oerienkomst, it Charter for Walking. Dêr wolle sy harren sterk mei meitsje foar de belangen fan fuotgongers en kuierders.

Deputearre Michiel Schrier sei dat de Provinsje it kuierjen belangryk achtet. It is goed foar de sûnens en foar it miljeu. “Met dit manifest stimuleren wij het wandelen in de provincie en dragen we ook nog eens bij aan de verkeersveiligheid.”

It ynternasjonale hânfêst Charter for Walking fan de organisaasje Walk21, is in pleit om it rinnen en kuierjen oer de hiele wrâld te stimulearjen en te fasilitearjen. It ûnderstreket it belang fan rinnen oer ferskate boegen. De organisaasjes MensenStraat en Wandelnet roppe elkenien op om te tekenjen. Grutte gemeenten lykas Eindhoven, Tilburg en Zoetermeer giene Fryslân earder al foar.

Charter for Walking wol der ek foar soargje dat safolle mooglik minsken geandefoet oeral komme kinne. Iepenbiere gebouwen en it iepenbier ferfier moatte goed mei-inoar ferbûn wêze. It is wichtich dat der in feilich en oantreklik netwurk fan rinrûten komt dat foar elkenien tagonklik is.