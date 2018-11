Besibbe talen wurde faak yn besibbe lânskippen praat

De measte talen dy’t nau besibbe binne oan it Frysk, wurde praat yn ferlykbere lânskippen en ferlykbere klimaten as yn Fryslân. Neffens fjouwer taalûndersikers is dat gjin tafal. Hja hawwe ûntdutsen dat taalfamyljes faak ûntsteane trochdat sprekkers fan de oertaal fuortteagen nei gebieten dy’t liken op it oarsprongsgebiet. Meastal ferhûzje minsken nei gebieten eastlik of westlik fan har oarspronklik wenplak: emigraasje nei folle noardliker of súdliker streken is navenant seldsum.

Foar harren ûndersyk hawwe de Dútske wittenskippers Christian Bentz en Gerhard Jäger en de Nederlanners Dan Dediu en Annemarie Verkerk nei 6834 talen út 54 ferskillende taalfamyljes sjoen. Hja kamen derefter dat talen har net samar alle kanten op ferspriede, mar dat de sprekkers tûzenen jierren lang in foarkar hâlde foar ferlykbere libbensomstannichheden as de oertaalpraters. Besibbe talen wurde faak op likernôch deselde bridtegraad oantroffen, al kinne se in hiel ein eastlik of westlik faninoar ôf praat wurde. Fierders wurde taalferoarings relatyf faak binnen in taalfamylje oan oare talen trochjûn.

In ferslach fan it ûndersyk is ferskynd yn it tydskrift Nature. Klik hjir foar in gearfetting.