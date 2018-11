Belibje it muzykspektakel ‘Simply Red Symphonica in Rosso’ yn ’e bioskoop

Op grut skerm en mei it bêste lûd fielt it as is men derby: op moandei 12 novimber fertoane Kinepolis en De Bios Simply Red Symphonica in Rosso. In unike kâns om dat geweldige konsert, streekrjocht opnaam yn de Ziggo Dome yn Amsterdam, yn ’e bioskoop opnij te belibjen.

Simply Red wie ferline jier haadact op de tsiende edysje fan Symphonica in Rosso en joech yn ’e Ziggo Dome yn Amsterdam in ûnferjitlik optreden. Mei in fjirtichkoppich symfoanysk orkest fertolke Mick Hucknall de populêrste ferskes fan Simply Red en in oantal klassike covers. By de sjoo binne live-opnamen makke en dêr is in konsertfilm fan makke, dy’t op 12 novimber foar ien kear op it wite doek te sjen is.

Mick Hucknall is ien fan de bejeftichste sjongers yn ’e wrâld mei in stim as gjin oar. Syn band Simply Red hat oant no ta in geweldige karriêre efter de rêch mei fiif Britske nûmer-ien-albums en mear as sechstich miljoen ferkochte albums.

Praktyske ynfo:

Simply Red Symphonica in Rosso

Moandei 12 novimber 2018

Lingte: 110 minuten

Kaarten: € 13,50

Te sjen by Kinepolis Almere, Breda, CineMagnus Schagen, CineMeerse Hoofddorp, Den Bosch, Dordrecht, Emmen, Ynskedee, Grins, Jierbeurs Utert en Zoetermeer.

Film ek yn Fryslân te sjen

De Bios op It Hearrenfean fertoant op moandei 12 novimber 2018 om 20.00 oere ek de film Simply Red Symphonica in Rosso. In kaartsje kostet € 12,50. Sjoch op de webside fan De Bios foar mear ynformaasje.