Balkebrekkers aloan fûlder en wieter

Orkanen binne fûle stoarmen, mar se wurde ek hieltiten fûlder. Boppedat geane se mank mei gâns mear reinwetter as earen. Dat docht bliken út rekkenderij fan ‘e Amerikaanske Berkeley-universiteit.

De ûndersikers hawwe fyftjin grutte stoarmen bestudearre dy’t yn ‘e lêste tritich jier waaid hawwe. Hja hawwe berekkene hoe’t dy by in oar klimaat ferrûn wêze soenen. It die bliken dat it hjoeddeiske klimaat makket dat slimme stoarmen slimmer én wieter wurde. Dat komt mei troch de hegere temperatuer en troch de broeikasgassen yn ‘e atmosfear.

De balkebrekkers jouwe no al fiif oant tsien persint mear reinwetter ôf as foarhinne, mar it wurdt noch slimmer. As de klimaatferoaring oanhâldt, sille orkanen sa’n 35 persint mear wetter opsmite as yn it ferline. De wyn sil dan ek oanhelje mei tusken de tweintich en fyftich kilometer yn ‘e oere ekstra snelheid.

De kompjûters kinne net berekkenje oft der mear of minder orkanen ûntstean sille en ek net oft se har yn oare gebieten foardwaan sille as no.