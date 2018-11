Australyske frou oppakt foar it stekken fan nullen yn ierdbeien

De Australyske plysje hat in fyftichjierrige frou arrestearre dy’t derfan fertocht wurdt nullen yn ierdbeien ferstoppe te hawwen. It ûndersykstiim kaam har op it spoar nei wiidweidich ûndersyk yn de steat Queensland.

De nullen yn ierdbeien en oar fruit holden Australië yn septimber yn ’e greep. Neffens de premier fan Queensland besocht “ien de yndustry te sabotearjen troch libbens fan poppen, bern en húshâldens yn gefaar te bringen.” De bakjes ierdbeien mei nullen waarden yn it hiele lân fûn. Der waarden ek nullen yn in appel en in banaan oantroffen. Yn totaal gie it om sa’n hûndert meldings, mar yn ’e measte gefallen wie der sprake fan falsk alaarm.

Beleaning

Autoriteiten loofden in beleaning fan omrekkene 60.000 euro út. It advys waard jûn om ierdbeien earst te snijen foar se op te iten. Ferskate supermerken hellen it fruit úteinlik út de ferkeap of diene de ierdbeipriis troch de helte. Dêrtroch waarden boeren twongen tûzenen kilo’s oan ierdbeien te ferneatigjen.

Ein septimber waard in jonge oppakt. Hy joech ta dat er foar de grap nullen yn ierdbeien stutsen hie. Syn âldens is net bekendmakke. Hy krige flink op ’e donder fan de Australyske premier Scott Morrison.