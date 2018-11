Projektkoar Opus 9 sjongt yn Amsterdam, Grins en Ljouwert

Yn it kommend wykein – 9 o/m 11 novimber – fiert it Projektkoar Opus 9 wurken út fan de hjoeddeistige Ingelske komponist Paul Carr. Syn muzyk is hiel tagonklik, lykas te hearren is op https://www.youtube.com/watch?v=EaMOkcuyhTk&feature=share.

Op trije plakken wurdt konsertearre: Amsterdam (hast útferkocht), Grins en Ljouwert (sjoch de ôfbylde poster). Foarferkeap tagongskaarten: www.koorprojektopus.nl.

It konsert yn Ljouwert wurdt jûn yn de Bonifatiustsjerke (Foarstreek) op 11 novimber, 15.00 oere.

Gedichten fan Obe Postma wurde brocht yn in Nederlânske oersetting.