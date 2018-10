Teaterspektakel op lokaasje ‘Wy jouwe gjin krimp!’ De striid fan in lyts doarp tsjin de krimp

Doarp sûnder takomst

It idee foar Wy jouwe gjin krimp! komt fan Wim Beckers út Wytmarsum: “Yn 2015 binne wy begûn mei it projekt ‘Wytmarsum 2018’. Dêr sleaten wy mei oan by LF2018. Ik woe as lietsjeskriuwer wolris in teaterstik meitsje. De trije ikoanen fan Wytmarsum moasten dêr in rol yn krije: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Ik haw my weromlutsen yn it skriuwersarkje fan Rink van der Velde en…. ja, doe barde der eins net safolle. Ik hie allegearre losse ideeën foar sênes, ferskes en muzyk, en dy notearre ik op gieltsjes. De arke hong der op in stuit fol mei. Al prakkesearjend foel myn each op in boek yn de boekekast: Doarp sûnder takomst fan Paulus Akkerman út 1965. Dat giet oer in doarp dat te lyts is om takomst te hawwen, in doarp dêr’t oerheden net mear yn ynvestearje wolle. In boek oer it no tige aktuele tema krimp – en de gieltsjes foelen teplak. Ik hie in tema, wat ik allinich mar hoegde om te bûgen nei wat posityfs. Krimp hoecht gjin bedriging te wêzen, krimp kin minsken oansette ta aksje! Ik haw der doe in hiel projekt fan makke mei workshops, lesprogramma’s op de beide basisskoallen en fansels de teaterfoarstelling. De titel Wy jouwe gjin krimp! klinkt hoopfol en striidber.”

Bedriget de krimp in prille leafde?

Wy jouwe gjin krimp! is ek in foarstelling oer leafde tusken Kees en Lyske. Se binne stapelsljocht opinoar. Mar bedriget de krimp harren leafde?

Eline de Vries fan Tryater krige de tekst ûnder eagen en seach daliks hoe’t se dêr as regisseur in teaterfoarstelling fan meitsje koe. “Ik wol mei dit stik sjen litte dat alles wat omtinken kriget groeie kin. Dat jildt foar gewaaksen en planten dy’t wetter krije en mei leafde fersoarge wurde. Mar dat jildt ek foar minsken: as minsken inoar leafde en oandacht jouwe, dan groeie se, dan kinne se mear, dan bart der wat moais, dan begjinne se te bloeien!”

In ferdield doarp

Wy jouwe gjin krimp! Giet oer in lyts doarp dat stadichoan mar wis leechrint en dêr’t de leefberens ôfnimt. Oerheden hawwe besletten om der net mear yn te ynvestearen. De ynwenners moatte harsels mar rêde. Der ûntstiet in twadieling tusken ynwenners dy’t it sinkende skip ferlitte wolle en de lju dy’t de skouders derûnder sette wolle om der mei mei-inoar wat fan te meitsjen.

De foarstellingen binne op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 novimber 2018 yn de pleats fan Reynold en Margreet Ypma, Van Camminghawei 40, 8822 WD Arum. De yntree kostet € 15 de persoan. It bestellen fan kaarten kin fia www.wyjouwegjinkrimp.nl, De besteller wurdt dan trochlaat nei de side fan VanPlan.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.wyjouwegjinkrimp.nl

Folgje it teaterstik op www.facebook.com/wyjouwegjinkrimp