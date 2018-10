Wrâldkampioenskip Dogfrisbee komt nei Houtigehage

De spektakulêre hûnesport Dogfrisbee bestiet al sûnt 1998 yn Nederlân, mar noch nea earder hat der in Wrâldkampioenskip yn ús lân west. Hoe aardich is it dan om dat evenemint ek noch yn Fryslân, yn it moaie Houtigehage hâlde te meien.

Op 5, 6 en 7 oktober 2018 wurdt it fuotbalfjild fan SV Houtigehage yn de gemeente Smellingerlân omtovere ta dogfrisbeewedstriidfjild. Op freed is de lêste mooglikheid om jin noch te kwalifisearjen foar it WK, op sneon en snein is de wedstriid sels. Der wurde hûndert dielnimmers út tsien lannen ferwachte.

Reint Elzinga en Yvette Le Noble-Elzinga fan Fly ‘em High meitsje dat mooglik. Sy wenje yn Boelensleane en hawwe dêr in treningslokaasje foar dogfrisbee. Al mear as fyftjin jkier is dogfrisbee in ûnmisber part fan harren libben. Sy jouwe lessen en workshops, organisearje wedstriden en jouwe demonstraasjes op grutte en lytse eveneminten troch hiel Nederlân.

Reint Elzinga, bestjoerslid fan de UFO (oerkoepelend dogfrisbee-organisaasje), is fan betinken dat it tiid waard dat it WK nei Nederlân komt. De grutte wedstriden waarden oant 2014 yn Amerika holden. Yn 2014 hat it WK foar it earst yn Europa west (yn Switserlân), yn 2016 yn Dútslân en in 2018 komt it dus nei Nederlân. Fryslân stiet dan yn de dogfrisbeeskiednis yn in rige mei bygelyks Teksas, Colorado, en Californië.

Besikers fan it WK kinne yn de freestyle klasse sjoos dy’t harren de siken benimme ferwachtsje. Hûn en baas litte dêr yn twa minuten ferskillende trúkjes yn sjen. De “handler” goait de frisbee op ferskillende, keunstsinnige manieren en de hûn fangt dy troch syn hiele lichem yn te setten.

Bysûnder: elkenien jout sels de muzyk op dy’t ûnder de sjo spile wurdt. It doel is dan ek dat de sjo by de muzyk past. Dêrneist wurdt ek noch de fokus fan de hûn op de frisbee en syn baas beoardiele. In goede gearwurking is dus needsaaklik!

Yn de distanceklasse giet it om fiere goaien en de fluchste hûnen. Binnen 1 minút moatte der sa folle mooglik punten helle wurde, troch de hûn op bepaalde ôfstannen de frisbee fange te litten.

Neist de wedstriid is der foar besikers noch mear te dwaan: diskes mei ferskillende produkten foar hûn en minske sille der wêze, foar de bern is der in springkessen yn de binnenlokaasje en is it mooglik om sels wat frisbees te goaien. De tagong is fergees en yn de kantine binne fersnaperingen te krijen. Besikershûnen binne fansels wolkom.

It WK is op it fuotbalfjild yn Houtigehage. Mear ynformaasje stiet op www.flyemhigh.nl of op de facebook side fan Fly ‘em High. Details fan it evenement: 5, 6 en 7 oktober 2018 fan 10.00 oere oant 17.00 oere op it terrein fan SV Houtigehage, Dûnoardswei 12, 9223 LA Houtigehage