Yn ferbân mei de hjerstfakânsje sil de aktiviteit yn it ramt fan ‘Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne’ dizze kear op 18 oktober 2018 wêze. Dan sil Erik Dijkstra yn it Provinsjehûs in lêzing hâlde oer it strafkamp Yde yn Drinte.

Mear as hûnderttûzen manlju waarden fan septimber 1944 ôf oproppen om te wurkjen oan Dútske ferdigeningswurken yn Nederlân. Foar de besetter wie it belang grut om de alliearden sa lang mooglik tsjin te hâlden. Der waard dan ek hurd optreden tsjin wegerders. In part fan dy saneamde spitters seach kâns om te flechtsjen of kaam net werom fan ferlof. Se wiene dan feroardiele ta in libben as ûnderdûker. Waarden se by in razzia of troch ferried pakt, dan kamen se nei in ferbliuw yn de finzenis yn in strafkamp yn Dútslân of Drinte telâne om dochs noch foar de fijân te spitten.

Ien fan dy manlju wie Eelke Dijkstra. Mei tritich oaren waard er yn novimber 1944 út it Hûs fan Bewarring yn Ljouwert oerbrocht nei Yde. Syn oarlochsdeiboek wie foar syn bernsbern en auteur Erik Dijkstra oanlieding om ûndersyk te dwaan nei it fergetten strafkamp yn Yde. It djipgeande argyfûndersyk resultearre yn it boek Spitten voor de vijand.

Yn syn lêzing sil skriuwer/sjoernalist Dijkstra omtinken jaan oan it ferhaal fan de tûzenen Ljouwerters dy’t oan it wurk set wiene yn Drinte en oan de grutte razzia’s yn de stêd. Hokker rol spile de Ljouwerter NSB-boargemaster Schönhard dêryn? Hoe wie it foar de efterbliuwers? De skriuwer stiet ek stil by in ferskriklik ûngemak dat yn 1944 it libben koste oan fjouwer Ljouwerters dy’t út Drinte op wei nei hûs fa wiene.

De lêzing op tongersdei 18 oktober 2018 is yn it Provinsjehûs. De seal is om 12.00 oere iepen, de lêzing begjint om 12.30 oere, duorret omtrint in oere en is frij tagonklik. De fiertaal is Nederlânsk.

It Provinsjehûs iepenet op hast elke lêste tongersdei fan ‘e moanne de doarren foar it publyk. Dan wurde nijsgjirrige, leechdrompelige aktiviteiten yn ien fan de publyksromten fan it Provinsjehûs organisearre. Soms troch de Provinsje sels, soms troch ynwenners, mar altyd foar de ynwenners fan de provinsje. In oersjoch fan de Wolkom-aktiviteiten yn 2018 is te finen op www.fryslan.frl/wolkom. Foarôf oanmelde – en mei hoefolle persoanen – wurdt tige op priis steld. Oanmelde kin op wolkom@fryslan.frl.