PvdA-politikus Wim Kok is dea. Kok is sneon yn ‘e âldens fan tachtich jier yn syn wenplak Amsterdam ferstoarn.

Wim Kok waard bekend as fakbûnsman. As foarsitter fan it FNV en it boubûn NVV helle er gauris it nijs. Yn 1986 kaam er foar de PvdA yn ‘e Twadde Keamer, dêr’t er al gau Joop den Uyl as fraksjefoarsitter opfolge. Yn 1989 waard er minister fan finânsjes yn it tredde kabinet-Lubbers. Yn 1994 folge er Lubbers op as premier fan Nederlân. Nei syn politike karriêre hie Wim Kok noch ferskate funksjes yn it bedriuwslibben.