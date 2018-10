Wiit yn Kanada útferkocht op earste dei nei legalisearring

Amper in dei nei de legalisearring fan wiit yn Kanada kin men op in protte plakken yn it lân net mear oan de drug komme. Der kamen safolle Kanadezen en toeristen nei de kofjesjops, dat de foarrieden yn inkelde oeren tiid op wiene. Websiden fan sertifisearre winkels rûnen fêst en dêr wiene de foarrieden ek samar útferkocht.

Klanten moatte no nei alle gedachten wiken op harren bestelling wachtsje. It is net dúdlik wannear’t de tekoarten wer oanfolle wurde. Yn in tal grutte stêden koene kofjesjops net iens iepen, om’t se te min foarrie hiene. “Ik bin teloarsteld. De skoare is no ien punt foar de swarte merk, nul punten foar de oerheid”, seit in klant dy’t oerenlang foar neat by in kofjesjop yn Quebec stie te wachtsjen.

Kanada hat goed 120 sertifisearre produsinten. Dy hawwe yn oanrin nei de legalisearring harren produksje al flink opfierd, mar dat bliek lang net genôch. Undersikers hiene al konkludearre dat der trije kear mear kannabis produsearre wurde moat om oan de fraach te foldwaan.

De legalisearring smyt foaral in protte jild op. Allinnich al yn de lytse provinsje Nova Scotia waard de earste dei al goed 500.000 euro útjûn oan wiit. It smyt de oerheid flink wat belestingynkomsten op. Nei alle gedachten sil de kannabismerk yn Kanada dit jier fiif miljard omsette, yn 2024 sil dat bedrach ferfiiffâldige wêze, ferwachtsje saakkundigen.

In oare bykomstichheid is de groei fan it drugstoerisme. Ferskate fakânsjeoanbieders yn Kanada berjochten fan ’e wike in taname fan it tal besikers fan 350 persint. Canna Tours, in nij bedriuw dat foar 125 Kanadeeske dollars toeristen trije oeren lang by wiitferkeapers lâns rûnrydt, hie gâns mear boekings en tinkt oan útwreiding fan it oanbod mei tochten by wiitkwekers del.