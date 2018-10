Warnsbetinking 2018: Sûnder mienskip gjin takomst

It Stiftingsbestjoer hat fan in 80 pleatslike belangen – fertsjintwurdigjend in 100 doarpen – in ynfolle oarkonde krigen mei in posityf antwurd op dy fraach. Negative reaksjes ha wy eins net hân. In moai resultaat. It belang fan in libbene mienskip wurdt yn gâns doarpen field. Dêrom kin de lêste Warns-betinking mei rjocht ek Mienskipsdei neamd wurde. Mooglik in namme foar de takomst.

De lêste tiid wurdt gauris praat oer ‘legacy’ , in term foar de mooglike opbringst fan LF2018. Foar de Warnsbetinking yn 2018 hat it Stiftingsbestjoer de bestjoeren fan pleatslik belang frege, oft se harren yn harren doarp of doarpen, yn it ramt fan de KH, ferbûn fiele oan dy mienskip, en oft se der harres ta dwaan wolle om dy mienskip fleurich en geef te hâlden. Troch migraasje en globalisearring kin de (Fryske) mienskip maklik ûnder druk komme te stean en is yntegraasje oan de oarder.

Roel Falkena hat as âld-foarsitter fan de Stifting Slach by Warns in ynliste oarkonde mei alle nammen fan de doarpen der op oanbean oan deputearre Kramer fan de provinsje Fryslân mei de wurden : Wy biede Jo hjirby de oarkonde oan mei de nammen fan alle pleatslike belangen mei de winsk dat jimme it sjen sille as stipe foar jimme polityk fan libbene fisken. (Deade fisken streame mei it wetter mei, mar libbene fisken swimme der yn op).

Deputearre Kramer krige dêrnei it wurd en lei der de klam op dat de mienskippen sels in earste taak ha om dy mienskip fleurich en geef te hâlden. As aktueel foarbyld joech er swimmer Maarten van de Weijden, dy’t it mienskipsgefoel by de Friezen oanspruts mei syn Alvestêde-swimtocht.

It programma waard fuortset mei in muzikale presintaasje fan folkband Reizger út Riis. Benammen it lêste liet mei as titel Grûn fan ús bestean makke yndruk en joech goed wer wat de mienskip foar jo identiteit betsjutte kin. De doarpen sels wienen ek útnûge om mooglik in bydrage te leverjen. Acht bestjoeren hawwe dêr gebrûk fan makke troch in liet, in gedicht oer it doarp of it lânskip, of mei in koarte tekst oer gearwurking yn de mienskip ta te stjoeren.

Omwille fan de tiid hienen wy 2 ‘doarpen’ útnûge om dy bydrage op it Klif nei foaren te bringen. De oare bydragen waarden yn it programmaboekje neamd. Sa presintearre Jantsje Post út Winaam it gedicht Tidigje. Yn it gedicht jout de dichteres oan hoe’t hja yn it doarp op taal en ferhaal kommen is. Elly Attema út Blauhûs fertelde oer en lies foar út it gedicht Myn Blauhûs, dêr’t it libben en wenjen oan de bochtsjende Himdyk foar de ynwenners sintraal stiet.

Mei as ôfsluting it mienskiplik sjongen fan It Heitelân en it delheljen fan de Fryske flagge wie de betinking ôfrûn en koenen de dielnimmens foar in neisit nei kultureel sintrum De Spylder yn Warns.

Bestjoer fan de Stifting Slach by Warns