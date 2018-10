Walk & Talk yn Biblioteek Harns

Yn de Biblioteek fan Harns is it tongersdei 1 novimber wer Walk & Talk. Dat is bedoeld foar wa’t fan wurk of berop feroarje wol of ynspiraasje siket foar in ferfolch fan syn of har karriêre. Men kin dêr mei oare wurksikers prate, ûnderfiningen diele en fragen oaninoar en oan de gastsprekker stelle.

Walk & Talk is it kofjeskoft foar wurksikers en wurdt it hiele jier troch holden op de earste tongersdei fan de moanne yn Biblioteek Harns fan 10.00 – 12.00 oere.

Kofje drinke mei…

Op 1 novimber wurdt kofje dronken mei Edwin Broekhof. Hy sil oer syn bedriuw Vizier Friesland, dat ûnder mear stipe jout oan begjinnende zzp’ers. Der is ek altyd romte en tiid om jins CV tsjekke te litten of fragen oaninoar te stellen.