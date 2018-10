Waarpraatsje: wykein mei twa gesichten

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze en waarme sneon, sjocht it waar der foar snein hiel oars út.

Yn ’e nacht fan sneon op snein is de loft berûn en kin it sa út en toch wat reine. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 9 graden.

Snein is de loft earst berûn en soe der noch wat reinwetter falle kinne, mar geandewei de dei sille wy de sinne ek sjen. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Letter jout de wyn him oeral wat del. It wurdt mei 14 oant 15 graden in stik frisser as sneon.

Nei it wykein bliuwt it drûch en letter yn ’e wike komt de neisimmer werom.

Jan Brinksma